Gobierno C-LM y Asociación Manuel Azaña estudian nuevas actuaciones en materia de memoria democrática

El Gobierno De Castilla-La Mancha Y La Asociación Manuel Azaña Estudian Nuevas Actuaciones En Materia De Memoria Democrática. - JCCM

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Manuel Azaña han analizado diversos proyectos relacionados con la localización, identificación y exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como posibles actuaciones futuras que puedan desarrollarse en diferentes localidades de la región.

Así lo han abordado durante una reunión mantenida por el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, con el presidente e investigador de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, y el responsable de Investigación de la entidad, Ignacio Cabello, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Vicario ha destacado la importancia de "seguir avanzando de la mano de las asociaciones y, especialmente, de las familias que llevan décadas esperando poder localizar e identificar a sus seres queridos", y ha asegurado que el Gobierno regional "va a continuar colaborando en aquellas actuaciones que permitan recuperar nuestra memoria democrática y dar respuesta a quienes todavía buscan a familiares desaparecidos".

Durante el encuentro, los representantes de la Asociación Manuel Azaña han informado al viceconsejero del estado de los trabajos que se están desarrollando en el cementerio de Madridejos (Toledo), donde el pasado 29 de julio comenzó, a petición de varios familiares de las víctimas, la exhumación de la sepultura 60 del cuadro 13.

Esta sepultura procede del traslado de la fosa correspondiente a la denominada Saca 11, integrada por personas fusiladas el 31 de julio de 1939 y enterradas inicialmente en el antiguo cementerio de San Sebastián. A partir del 18 de febrero de 1964, sus restos fueron trasladados por sus familiares a la sepultura 60 del cuadro 13 del nuevo cementerio de Madridejos, por lo que no se trata de la fosa original.

Asimismo, Isabelo Herreros e Ignacio Cabello han presentado los proyectos que la asociación prevé desarrollar próximamente en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, a petición de familiares de las víctimas, tanto para la localización como para la identificación y posible exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Durante el encuentro, el viceconsejero de Relaciones Institucionales ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado por la Asociación Manuel Azaña, fundada en 1993 y con ámbito de actuación nacional, y ha señalado que "la colaboración entre las administraciones públicas, las asociaciones especializadas y las propias familias es fundamental para seguir avanzando en una tarea que tiene que ver con la dignidad, la reparación y el conocimiento de nuestra historia".

Entre las actuaciones desarrolladas por la entidad se encuentran la exhumación, el pasado año, de dos personas en el municipio de Mesegar de Tajo o la recuperación de 17 cuerpos en el cementerio de Tembleque. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco de los Planes Cuatrienales de Exhumaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y han contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vicario ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando y colaborando para "facilitar que las familias puedan cerrar procesos que en muchos casos llevan abiertos demasiadas décadas y contribuir a preservar una memoria democrática basada en la verdad, la dignidad y la reparación