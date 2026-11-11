Gobierno C-LM cifra en un 6,75% el seguimiento de la huelga en la administración general de la Junta

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TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cifrado en un 6,75% el seguimiento de la huelga general de este miércoles, día 11, en la administración general de la Junta.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que han señalado que estos datos son superiores a los registrados en la educación y la sanidad regional.

En concreto, la huelga ha tenido un seguimiento en la sanidad y el Servicio de Salud Regional (Sescam) del 2,92 por ciento y del 3,36% en el ámbito educativo, según las mismas fuentes.