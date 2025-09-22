Gobierno C-LM continuará este martes con su "poda burocrática" y suprimirá o simplificará "al máximo" 80 procedimientos

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con su "poda burocrática", de tal modo que este martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se van a suprimir o simplificar "al máximo" 80 procedimientos, tal y como ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Ha sido durante su intervención en el encuentro que organiza el digital 'ENCLM' bajo el título 'Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades. Modelo de negocio del siglo XXI', donde el presidente castellanomanchego ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno va a dar "un salto muy importante" en la Ley de Simplificación Administrativa.

Dicho esto, ha comentado que su Ejecutivo quiere seguir insistiendo en un proceso permanente en el que --ha advertido-- "hay que medir muy bien la burocracia que se suprime para no desproteger otros intereses".

"Hablamos de que a todo el mundo le gustaría que cualquier empresa se instalara inmediatamente, en cuestión de días, pero no todas las empresas son iguales", ha subrayado.

García-Page, que ha compartido varias reflexiones con el público asistente, entre ellas, ha puesto de relieve que en Castilla-La Mancha "el diálogo social cunde y da resultados".

Dicho esto, ha hecho hincapié en que "siempre" un gobierno "tiene que ceder" y lo primero que hay que dejar en el cajón es "la soberbia, el frentismo o todo tipo de demagogia o de populismo".

"Eso lo dejamos en un cajón desde el primer minuto y así podemos llegar a acuerdos con sindicatos y con empresarios", ha recalcado.