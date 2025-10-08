Gobierno C-LM cree que PSOE hizo "lo correcto" al abstenerse en ILP sobre tauromaquia: "No estamos para más divisiones"

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera que el PSOE hizo "lo correcto" al abstenerse este martes en el Congreso de los Diputados sobre la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio nacional, propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos y que decayó tras la votación.

Padilla, preguntada por esta cuestión durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, ha mostrado su respeto por la posición tomada por los socialistas en el Congreso considerando que el país no está "para más divisiones y más polarización".

Así, ha destacado que el Gobierno regional "protege la tauromaquia" porque "respeta las tradiciones" y ha recordado que durante el verano ha habido por toda la Comunidad Autónoma festejos taurinos "con mucha participación de la sociedad de Castilla-La Mancha".

"Pero igual que respetamos a la gente que le gusta, respetamos también a quien no le gusta. Lo que sí creemos es que estamos viviendo un momento en que no estamos para más divisiones, más polarización y más argumentos para seguir enfrentando en cuestiones como esta, en la que hay mucha división de opiniones", ha rematado.