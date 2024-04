Gobierno C-LM reivindica el AVE a Lisboa por Toledo y replica a la Mesa por Talavera que los retrasos no son de ahora

TOLEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que ha reivindicado la parada en Toledo del proyecto de AVE a Lisboa, ha replicado a la Mesa por Talavera que este es un debate "ya superado" y que los retrasos que acumula esta infraestructura "no son de ahora".

"La decisión de que el AVE Madrid-Lisboa pare en Toledo y Talavera es algo que ya está superado y, la verdad, sorprende que actualmente se cuestione. Creo que nadie debe caer en la trampa, ni de manera inocente ni de forma más intencionada, a la hora de pensar que los retrasos del AVE se inician ahora. Son muchos años ya los que llevamos esperando y reivindicando la construcción del AVE a Talavera, parando en Toledo", ha defendido Padilla.

Preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno sobre las manifestaciones críticas de la Mesa por Talavera, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que este proyecto acumula demoras desde hace tiempo, como "la redistribución del proyecto que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y los siete años de inversión cero en esta importante infraestructura".

"Insisto, para las opiniones inocentes y las que tienen algún interés más allá de la inocencia, quiero recordar que los retrasos no son de ahora y que el Gobierno de Castilla-La Mancha, por supuesto, tiene una posición muy clara respecto a esta infraestructura. Queremos el AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo y Talavera. Es indiscutible. Es bueno para el conjunto de la región, es bueno para Toledo y es bueno para Talavera. Nos conecta con Madrid, nos conecta con Portugal y se conectan entre ellas", ha defendido.

Y es que Padilla ha destacado que esa mejora de las comunicaciones implica conectar a estudiantes, trabajadores, empresas, negocios o turismo. "Por lo tanto, pensar en cualquier otra opción realmente es tener un poco de cortedad de miras".

"Consideramos que es un derecho y una responsabilidad que esta infraestructura se haga y se haga de la mejor manera posible. Pero nosotros opinamos, no resolvemos. Ni siquiera decidimos por dónde tenía que empezar el AVE. Si probablemente se hubiera empezado el tramo de construcción del AVE en Castilla-La Mancha, nadie estaría cuestionando ahora si hay retraso o no hay retraso, porque todas las decisiones que tienen que ver con este tema ya estarían resueltas desde hace mucho tiempo", ha asegurado.

Dicho esto, ha lamentado que "no todo el mundo tenga claro esta cuestión". "Algún dirigente del Partido Popular ha vuelto otra vez a poner en duda si tiene que parar en Toledo o no. El Gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene claro y el presidente del Partido Popular y sus dirigentes tienen que decir claramente que quieren que el AVE pare en Toledo y pare en Talavera. De lo contrario, estarán demostrando nuevamente que no tienen capacidad y una visión global y proyecto de región para poder dirigir", ha concluido.