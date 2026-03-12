El Gobierno de C-LM reivindica el cumplimiento del 94 por ciento de sus compromisos en lo que va de legislatura

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, en rueda de prensa. - JCCM

CIUDAD REAL 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado que el 94 por ciento de los 861 compromisos del Ejecutivo regional para esta legislatura está cumplido o en ejecución.

Lo ha explicado en una rueda de prensa desde Viso del Marqués tras la reunión que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha está manteniendo para hacer balance de la legislatura y plantear nuevos objetivos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"El presidente García-Page cumple con la palabra dada y así se trabaja y se demuestra", ha señalado Caballero acompañado por la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández.

El vicepresidente segundo ha añadido que "además se siguen planteando nuevos objetivos durante la legislatura que atienden a la realidad de la región día a día".

"Estamos orgullosos de estar dejando muy claro que por encima de cualquier interés personal o partidista siempre está el interés de Castilla-La Mancha", ha remarcado.

Además, Caballero ha añadido que "en estos tres años, y en los siete anteriores del Gobierno de García-Page, no tenemos ni un solo caso de corrupción y es una muestra más de la transparencia y la honestidad con la que queremos trabajar".

"En todos los niveles esta región está mejor que hace diez años", ha valorado José Manuel Caballero.

En este sentido, ha mencionado los históricos datos de empleo, el crecimiento económico y empresarial, los positivos indicadores en materia de atención al bienestar, la mejora de la prestación de servicios públicos como la sanidad y la educación, especialmente garantizándolos en el medio rural, y el impulso a las infraestructuras.

Caballero y Fernández han estado acompañados también por la alcaldesa de la localidad, Fátima Victoria Ginés.

Asimismo, ha explicado que "estamos hablando de que ya tenemos 226 cumplidos al completo, 302 en fase avanzada y 283 están en ejecución y medio centenar están iniciando su cumplimiento".

Tal y como ha recordado, el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente García-Page con la transparencia y el cumplimiento de compromisos está a disposición de la ciudadanía en tiempo real en el Portal de Compromisos.

A finales de marzo el Gobierno de Castilla-La Mancha planteará el recurso sobre el trasvase En relación a las reglas de explotación del trasvase, José Manuel Caballero ha confirmado que "a finales de marzo vamos a plantear un recurso exigiendo legalmente al Gobierno de España que cumpla la ley y que cumpla las sentencias que existen sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Las leyes nos obligan a todo y las sentencias son de ejecución obligatoria", ha concluido.

"No cabe mayor dilación, y en este sentido, el Gobierno de España no puede distraer la atención ni eximirse de sus responsabilidades, moleste a quien moleste y guste a quien guste", ha incidido.

Por este motivo, ha indicado que "es una obligación y es un compromiso del Gobierno de España que deben cumplir ahora y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a defender sin descanso", ha explicado.

El Gobierno regional mantiene el compromiso adquirido con la ciudadanía en el Estatuto y pide al PP cumplir su palabra Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, el vicepresidente segundo ha dejado claro que "la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha es muy clara, y le decimos al Partido Popular de Castilla La Mancha y a sus máximos responsables en la región que o apartan las enmiendas que han planteado y que rompen el consenso alcanzado en la región o se apartan ellos, pero que las dos cosas no son posibles".

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha añadido que "en política hay que tener credibilidad y la palabra dada tiene que valer".

José Manuel Caballero ha expresado que "es evidente que el presidente del Partido Popular y los dirigentes que le rodean han demostrado que no tienen palabra y que no se puede confiar en ellos".