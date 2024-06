Gobierno C-LM se remite a finales de junio o julio para tener un "acuerdo definitivo" sobre nuevo Estatuto de Autonomía

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está convencido de que "más pronto que tarde" habrá noticias sobre "un acuerdo definitivo" en torno al nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, porque hay avance "por parte de los grupos parlamentarios", remitiéndose para ello a "finales del mes de junio" o julio.

"Creo que, sinceramente, vamos a poder hablar muy pronto de ese acuerdo", ha comentado la consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre la ronda de consulta con la sociedad civil anunciada por el presidente regional del PP, Paco Núñez, para que aporten al nuevo texto autonómico.

Sobre este asunto, y tras criticar que el PP considere "una noticia" hablar y dialogar con las entidades de la Comunidad Autónoma, ha dado la bienvenida al diálogo a los 'populares'. "Esperemos que les dure mucho tiempo", ha destacado, añadiendo que para el Gobierno autonómico "no es una noticia nuestra forma de gobernar".

BANDERAS LGTBI

De otro lado, preguntada por el hecho de que haya ayuntamientos que hayan decidido no colgar la bandera LGTBI con motivo de las celebraciones del Día del Orgullo, ha lamentado que no sea "novedad" que consistorios gobernados por el Partido Popular y por Vox decidan "no colgar una bandera que defiende derechos y que defiende igualdad" pues "ya comenzaron a hacerlo el año pasado en las principales ciudades y municipios de la región".

Ahora, pasado un año, "vuelven a confirmar esa decisión" mientras "nos han intentado vender como avances lo que realmente son retrocesos", como la eliminación de las concejalías de Juventud, la memoria histórica o la censura a la cultura.