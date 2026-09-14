Gobierno C-LM trabaja para que no salga adelante el modelo de financiación autonómica: "Estamos radicalmente en contra"

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro - JCCM

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reiterado este lunes el rechazo del Ejecutivo de Emiliano García-Page al modelo de financiación planteado por el Gobierno central.

El motivo, ha apuntado, que "el sistema de financiación tiene que garantizar la igualdad de los españoles a acceder a los servicios públicos" algo que con el planteamiento actual no se cumple, toda vez que ha subrayado que el actual modelo "fue pactado con los independentistas, y responde a los intereses de los independentistas y no al conjunto del Estado".

En este sentido, ha explicado que desde la Comunidad Autónoma se está trabajando para que no salga adelante ese modelo: "Nos hemos opuesto el consejo de Política Fiscal y Financiera, estamos hablando en el Gobierno de España y lo haremos con los grupos parlamentarios para explicar nuestro planteamiento".

"Estamos radicalmente en contra", ha apuntado el vicepresidente que ha explicado que el planteamiento que está encima de la mesa "no solo no corresponde a las necesidades de Castilla-La Mancha sino que empeora el posicionamiento que tenemos con respecto al actual modelo".