Gobierno de PP-Vox en Toledo, tras la amenaza del partido de Abascal: "Lo que funciona bien no hay que cambiarlo"

Fuentes del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, formado por PP y Vox, han señalado, tras conocerse que la formación liderada por Santiago Abascal, no cierra la puerta a romper los pactos suscritos con el PP en más de un centenar de ayuntamientos, como en Valladolid, Toledo o Alicante, si percibe que sus socios no se oponen con rotundidad a la inmigración ilegal --como ya hiciera en julio con los ejecutivos de cinco comunidades autónomas--, que en la capital regional "las cosas funcionan bien" y "lo que funciona bien no hay que cambiarlo".

Consultadas por Europa Press, dichas fuentes han destacado que la ciudad "está en marcha" y "hay muchos proyectos" que no se van a parar "porque son buenos para la ciudad".

Además, han añadido que las relaciones entre los grupos del equipo de Gobierno "son buenas" y que en poco más de un año de gobierno "se han adoptado medidas que otros no han sido capaces de poner en marcha en 16 años de gobierno socialista".

Las políticas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal son una parte fundamental del cuerpo ideológico de Vox, que no ha rebajado su postura desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos tras el visto bueno del PP al plan de reparto de menores migrantes no acompañados.

Tras el divorcio en las regiones, el apoyo de los de Santiago Abascal a los presupuestos autonómicos también quedó descartado. El propio líder de Vox aclaró al comienzo del curso político que su formación no apoyará las cuentas regionales si el PP no cambia su discurso en materia de migración, que consideran alineado con el PSOE.

Vox está dispuesto a replicar esta postura en los ayuntamientos en los que cogobierna con el PP y no respaldar las cuentas públicas municipales y, llegado el caso, abandonar los ejecutivos. Fuentes de la Ejecutiva del partido avisan a los 'populares' sobre dar continuidad a las políticas migratorias actuales, que creen que estimulan la llegada ilegal de inmigrantes.

En la ciudad de Toledo, tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue la lista más votada, obteniendo once concejales de los 25 que componen el Consistorio, mientras que el PP obtuvo nueve y Vox, cuatro, siendo la suma de estos dos últimos la que alcanzaba la mayoría absoluta.

En virtud del acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox para formar un gobierno de coalición, los ediles de Vox en el equipo de Gobierno asumieron las competencias de Vicealcaldía y Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (Inés Cañizares), Educación y Servicios Educativos (Daniel Morcillo), Promoción Económica y Empleo (Juan María Marín) y Planeamiento Urbanístico (Florentino Delgado).