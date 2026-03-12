El Gobierno trabaja "con toda la rapidez" para poner en marcha un plan de medidas por la guerra en Irán, según Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Toledo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está trabajando "con toda la rapidez" de la que es capaz para intentar llevar "lo antes posible" al Consejo de Ministros un plan de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, aunque "más importante que eso es que tengamos un plan que efectivamente proteja a la ciudadanía española".

Así se ha pronunciado este jueves a preguntas de los medios desde Toledo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras inaugurar el nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde ha asegurado que desde el Ejecutivo central están "trabajando con toda la celeridad y con todo el rigor que somos capaces para poder aprobar cuanto antes esas medidas".

Ha recordado que precisamente este jueves hay una reunión importante con agentes sociales, sindicatos y patronal, para conocer sus propuestas, y que este miércoles él mismo estuvo hablando con los grupos parlamentarios, pero habrá que esperar a conocer las medidas que todos ellos "consideran imprescindibles".

"Los ministerios ya llevan días trabajando a total rendimiento para intentar tener un plan de medidas que sea integral y que pueda proteger a todos los sectores que se vean perjudicados por esta guerra absolutamente ilegal que se está produciendo en Irán", ha concluido.