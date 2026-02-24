El Gorgonavis alcyone, descubierto en Las Hoyas, ofrece datos sobre la evolución craneal de las aves

Imagen del Gorgonavis alcyone. - EUROPA PRESS

CUENCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gorgonavis alcyone es el nombre de la pequeña ave del Cretácico Inferior que se ha descubierto en el yacimiento conquense de Las Hoyas y que ha sido presentada públicamente en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, situado en la ciudad de Cuenca.

Dos figuras de la mitología griega, la gorgona griega petrificaba con la mirada y Alcíone, una de las Pléyades, que acabó convertida en martín pescador, dan nombre a esa especie de ave enartionita que habitó el humedal de Cuenca hace unos 126 millones de años.

Este holotipo ha sido descrito a partir del descubrimiento del primer cráneo adulto de ave documentado en Las Hoyas. En su presentación, el investigador Jesús Marugán ha destacado el trabajo que ha tenido que hacer con estos restos, "porque estaba ya aplastado y transferido a la resina".

Para poder reconocerlo, se ha recurrido a la tomografía computerizadas "que nos ha permitido ver en tres dimensiones lo que era casi como un papel de fumar". El investigador ha descrito algunas de las características de este ave que recuerda al martín pescador. El pico es un poco más largo de lo que se esperaría para un animal de su tamaño y esconde unos pequeños dientes que se pueden percibir en el fósil.

Maragán ha indicado que el Gorgonavis es pariente de otras aves del yacimiento "que ya eran capaces de volar y tenían un plumaje superevolucionado". La sitúan en el grupo de las enantiornitas con rostro elongado del que, hasta este momento, solo se conocían ejemplares en China.

El hallazgo de este ejemplar ha supuesto varios avances, como la ampliación de la distribución de este grupo de aves más allá del Asia Oriental y la confirmación de que la elongación rostral surgió de forma temprana en distintos linajes avianos.

En la presentación del Gorgonavis ha estado presente la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo, que ha agradecido a Jesús Marugán y a todo el equipo multidisciplinar del yacimiento de Las Hoyas.

Olmedo ha subrayado que este hallazgo ha puesto a Cuenca y Castilla-La Mancha "en el mapa científico a nivel internacional", ya que esa diminuta cabeza ha sido estudiada en las universidades de Cambridge, Málaga y el Museo de Historia Nacional de Los Ángeles.

Asimismo, ha señalado el esfuerzo del Gobierno regional para lanzar convocatorias de investigación que permitan hallazgos como el de este fósil, que cree que "va a servir para mejorar las cifras de visitas del Museo Paleontológico, que obtuvo en 2025 sus mejores resultados desde el 2019".

El director del Museo, Javier Semprún, ha informado de que el Gorgonavis se expondrá en una zona reservada para exposiciones temporales, pero están barajando dedicar un espacio único para los holotipos, los ejemplares únicos que se pueden ver en este museo.