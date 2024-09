Gregorio, tras la renuncia de Cámara en Talavera Ferial: "Tenemos buena relación, todo llegará a su punto de conexión"

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado, tras la renuncia de la Cámara de Comercio de Toledo en el Patronato de Talavera Ferial, que desde el Consistorio abordarán aspectos a mejorar reclamados por este órgano. "Con la Cámara tenemos buena relación, todo llegará a su punto de conexión, habrá ferias en las que la Cámara participe".

A preguntas de los medios, junto al concejal delegado de Talavera Ferial Gerardo Sánchez, ha indicado que invitarán a la Cámara de Comercio a que siga participando en algunos eventos y ha enmarcado su renuncia dentro de la normalidad, porque "unos patronos entran y otros salen".

José Julián Gregorio ha destacado la buena gestión que se está llevando a cabo en Talavera Ferial, que pivota sobre Gerardo Sánchez, y el impulso que se está dando "prácticamente con una feria casi semanal", algo que no había pasado durante muchísimos años.

Por otra parte, Gregorio ha recordado que la Junta de Comunidades ya abandonó el patronato hace años, y, como sucede en muchos patronatos en otras ciudades, los patronos cambian, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

DISCORDANCIAS EN TODOS SITIOS

Por su lado, el concejal delegado de Talavera Ferial ha indicado que "en todos sitios hay discordancias con algunas cosas", por lo que respetan la decisión de la Cámara de Comercio. "Por supuesto tienen abierta la puerta para cuando quieran venir a hablar con Talavera Ferial".

Así, ha explicado que actualmente el patronato de Talavera Ferial lo conforman el Ayuntamiento, la Diputación y Fepemta, que se ha incorporado recientemente, y la Cámara de Comercio participaba con una aportación de 5.000 euros.

Sánchez ha señalado que desde que entró el actual equipo de Gobierno "había una serie de años que la Cámara no había abonado esa cantidad y estuvimos reunidos con ellos para darles la facilidad de poder poner al día". De hecho, hoy mismo han pagado la última cuota que tenían pendiente desde año y medio. No obstante, la Cámara de Comercio no ha liquidado la deuda proporcional a este 2024, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Hemos seguido trabajando en la misma línea que se venía trabajando, con las mismas reuniones". El edil ha señalado que el patronato está conformado por dos representantes del Ayuntamiento, dos de la Diputación, uno de Fepemta y uno de la Cámara de Comercio también, "y como estamos en democracia todas las propuestas que se proponen, se llevan a la reunión del patronato y allí se votan".

"Evidentemente todas las propuestas no pueden ser del gusto de todo el mundo y si lo hiciéramos sin una votación en democracia, estaríamos hablando de una dictadura y no es el caso", y se tienen que aceptar las votaciones que salen en cada una de las propuestas. Así hemos procedido, ha afirmado el edil, "se han debatido las propuestas, se han votado de forma favorable y han salido adelante".

TRABAJO DEMOSTRADO

"Creo que el trabajo que se está haciendo en Talavera Ferial se está demostrando", ha dicho Gerardo Sánchez, que ha dejado claro que la gestión en Talavera Ferial "está repercutiendo de forma muy positiva en la ciudad", ya que se están acogiendo ferias como la de Expoterraria que se celebraba el Madrid "y que hemos conseguido traernos a Talavera en dos ediciones". En España se celebran 4, y dos de ellas en nuestra ciudad.

Por eso, ha defendido su gestión al frente de Talavera Ferial; "estamos haciendo un buen trabajo; todo el mundo está siendo testigo de que Talavera Ferial está repuntando, cuando estas instalaciones estaban abandonadas".

De tal manera que "los pabellones se están poniendo en valor, se están realizando ferias y eventos prácticamente semanalmente" y esas ferias atraen público y visitantes de fuera de la ciudad.

Además de que los eventos feriales son "un atractivo para para los talaveranos". "Considero que lo que se está haciendo en Talavera Ferial está siendo muy positivo para la ciudad y la comarca".