Gregorio responde a PSOE que todas las actuaciones "se hacen públicas" y le acusa de querer "tapar sus vergüenzas"

Archivo - El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que todas las actuaciones que lleva acabo su equipo de Gobierno "se hacen públicas" y ha acusado al PSOE talaverano de querer "tapar las propias vergüenzas" tras pedir los contratos de Las Mondas y Navidad por sospechas de "irregularidades".

"Yo voy a hacer esa solicitud sobre los cuatro años que estuvo Tita García Élez gobernando Talavera de la Reina", ha dicho a preguntas de los medios, para agregar que su equipo de Gobierno da información "de todo lo que se hace puntualmente". "Todos los medios de comunicación tienen información de todas las actuaciones que hacen las concejalías están conmigo. Siempre se hace público".

Ha defendido así que, tal y como ha dicho el interventor general del Ayuntamiento, el Consistorio tiene superávit. "Un Superávit que se ha conseguido después de trabajar muchísimo", ha indicado, para poner como ejemplo que Talavera llevaba cinco años sin contrato de limpieza viaria.

"Ha sido llegar el PP, este equipo de Gobierno, y ahorrar 65 millones de euros. Es un trabajo que se está haciendo y la oposición está en su derecho de pedirnos lo que necesiten. Y ahí están los expedientes, porque los expedientes que se piden vía electrónica y a las concejalías correspondientes y se les da", ha concluido.