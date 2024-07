Los grupos políticos del Ayuntamiento de Guadalajara, a excepción del PSOE, se concentran contra la violencia machista

GUADALAJARA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Guadalajara (PP, Vox y Aike), a excepción del PSOE, han participado, este martes, en el minuto de silencio convocado por el Gobierno municipal ante las puertas del Consistorio en repulsa al trágico balance que la violencia de género ha dejado en España el último fin de semana y como muestra de apoyo y solidaridad con las familias de los fallecidos.

Una concentración que si bien la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió que se realizara para este lunes, en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara no se convocó por el poco margen de tiempo con el que llegó al Consistorio el comunicado de la FEMP para que se convocaran concentraciones.

Esta es la razón que ha ofrecido hoy la alcaldesa, Ana Guarinos. Sin embargo, desde las filas del PSOE no se ha personado ninguno de los ediles socialistas, considerando que la convocatoria tenía que haber sido el lunes y no para el martes. El propio concejal del PSOE, Alberto Rojo, avisaba poco antes del minuto de silencio que su formación no iba a estar presente en la concentración. Ellos mismos convocaron ayer la suya al ver que no llegaba la del Ayuntamiento.

Tras guardarse el minuto de silencio, en el que también han estado presentes Policía Local y Bomberos, la alcaldesa, a preguntas de los medios de comunicación, ha justificado la decisión de trasladar al martes la concentración de condena de la violencia machista al entender que como el correo les llegó apenas una hora antes, "era precipitado" que, con tan poco tiempo, pudiera asistir la sociedad de Guadalajara y los periodistas.

"Esa fue la única razón por la que convocatoria se pospuso, permitir que la ciudad de Guadalajara pudiera asistir", ha remarcado.

En la concentración, además una nutrida representación de los concejales del PP, han asistido dos de los cuatro ediles que tiene Vox en la Corporación y la única concejal de Aike, no así los concejales del PSOE.

En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa ha manifestado la "condena y repulsa" del Ayuntamiento de Guadalajara de los últimos asesinatos en un fin de semana "negro" para la violencia de género, y ha pedido al Grupo Socialista que en vez de buscar el conflicto, busque la unidad, calificando de "preocupantes" los datos sobre violencia machista.

Guarinos ha invitado a la la unidad de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas en esta lucha, y ha reivindicado leyes "eficaces". También ha aprovechado para recriminar a Alberto Rojo y a todo el Grupo Socialista su ausencia en el minuto de silencio, con independencia del día en el que se haya realizado.

"Hoy era el día en el que el Ayuntamiento convocaba el minuto de silencio y el día en el que todas las fuerzas políticas han estado a excepción del PSOE", ha remarcado, pidiendo al Grupo Municipal del PSOE que "deje de buscar escusas" porque luchar contra la violencia de género es mucho más que un eslóganes y pancartas, recordando a Rojo que con su votación en el Congreso de los Diputados ha conseguido que se hayan reducido las penas a más de un millar de agresores sexuales.