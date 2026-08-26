Guadalajara acogerá el 5 de septiembre el Circuito 3x3 CaixaBank, que abrirá el programa de Ferias

Foto de familia de la presentación del Circuito 3x3 CaixaBank de baloncesto en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara acogerá el próximo 5 de septiembre el Circuito 3x3 CaixaBank, una jornada de baloncesto urbano al aire libre que se desarrollará en la Plaza de España, junto al Palacio del Infantado, y que servirá para inaugurar el programa deportivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre.

El evento ha sido presentado este miércoles por el concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto al director del Centro de Instituciones de Castilla-La Mancha de CaixaBank, José Luis Campo Ruano, y el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha (FBCLM), José Esteban Gálvez Moral.

Se trata de la segunda ocasión en la que Guadalajara forma parte de este circuito, que recorre este año 11 ciudades españolas y que está considerado como uno de los principales eventos gratuitos de baloncesto 3x3 al aire libre del país.

La capital alcarreña será la octava parada de la edición de 2026.

La competición trasladará el baloncesto al centro histórico de la ciudad, con el Palacio del Infantado como telón de fondo, y pretende acercar este deporte a un público amplio.

El Ayuntamiento, a través del concejal de Deportes Armengol Engonga, ha destacado el carácter gratuito y abierto de la actividad, concebida para fomentar la práctica deportiva y hacer del baloncesto una disciplina accesible y sin barreras.

El circuito cuenta con categorías desde alevín hasta senior, además de la modalidad Maxi 35, tanto masculina como femenina, dirigida a mayores de 35 años que quieran participar aunque no practiquen deporte federado.

También contempla la participación de personas con distintas capacidades, con modalidades como el baloncesto en silla de ruedas.

La jornada tendrá asimismo un componente solidario a través del denominado 'Triple Solidario'.

Los triples anotados durante el evento se contabilizan para generar una aportación destinada a asociaciones locales que trabajan en favor de la inclusión y la igualdad.

En la edición de 2025 se superaron los 9.000 triples en el conjunto del circuito, con más de un millar por ciudad.

El presidente de la FBCLM ha puesto además el foco en el crecimiento del baloncesto en Guadalajara, que ha pasado de unas 1.100 licencias en la temporada 2024/2025 a cerca de 1.800 en la 2025/2026, el mayor incremento registrado hasta ahora.

En este sentido, ha vinculado el auge de este deporte a la labor desarrollada por los clubes Guadalajara Basket y Club Baloncesto Salesianos.

El Circuito 3x3 CaixaBank se celebra desde 2012 y, según los datos facilitados durante su presentación, ha reunido desde entonces a unos 64.000 participantes.

En 2025 pasó por nueve ciudades, con 3.586 jugadores y más de 45.000 visitantes, mientras que la edición de este año amplía su recorrido a 11 localidades y concluirá el 3 de octubre en Málaga.

Las personas interesadas en participar en la cita de Guadalajara podrán formalizar su inscripción hasta el 2 de septiembre a través de la página de la Federación Española de Baloncesto habilitada para el circuito.

Las categorías disponibles arrancan en los seis años y abarcan alevín, infantil, cadete, junior, senior y Maxi 35.