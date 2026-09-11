Guadalajara refuerza la seguridad de sus encierros, que alcanzan las cinco citas por el casco histórico

El concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha reforzado este año los medios y las medidas de seguridad de sus tradicionales encierros, que elevan a cinco sus citas y mantienen el recorrido por el casco histórico, con una distancia de unos 850 metros desde la puerta de corrales hasta la plaza de toros.

Así lo ha señalado este viernes el concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, durante una comparecencia en la plaza del Jardinillo, en la que ha detallado las principales novedades de unos festejos que, según ha destacado, están registrando cada vez una mayor expectación y que requieren "el nivel de exigencia" máximo en su organización.

Entre las principales mejoras figura que, por primera vez, el Ayuntamiento dispone en propiedad de toda la infraestructura necesaria para el encierro, que ha sido adaptada al recorrido de Guadalajara. Además, el vallado se ha reforzado en el tramo del casco histórico con dos tablones inferiores de acero, mientras que la estructura cuenta con gateras en su parte baja para facilitar el auxilio de los corredores en caso de caída.

También se han incorporado nuevas puertas en las bocacalles de la calle Mayor y en el entorno de Santo Domingo, que funcionarán como vías de evacuación y permitirán abrir con mayor rapidez el recorrido una vez concluido el encierro. López Pomeda ha explicado que se han instalado puertas en este ámbito, además de las antirretorno ya utilizadas el pasado año.

La seguridad sanitaria será otro de los ejes de esta edición. El recorrido volverá a estar cardioprotegido con unos diez puestos dotados de desfibriladores, a los que se sumarán otros dos en la plaza de toros. A ello se añade, por primera vez, una coordinación directa con el Sescam para ajustar los horarios de entrada y salida de los trabajadores del hospital en torno al cambio de turno y garantizar así la disponibilidad de sus medios en caso de que fueran necesarios ante una emergencia.

Otra de las novedades será la instalación de un sistema de megafonía que cubrirá todo el recorrido, desde Capitán Arenas hasta la Plaza Mayor, frente al tramo más limitado con el que se contaba anteriormente. El dispositivo permitirá transmitir las normas, recomendaciones y bandos de la organización y lanzar mensajes ante una eventual emergencia.

El Ayuntamiento instalará asimismo una pantalla gigante en la plaza de Santo Domingo para retransmitir en directo los encierros, una alternativa para quienes no puedan acceder a la plaza de toros o prefieran seguirlos desde otro punto de la ciudad. La medida llega después de que las 17.500 entradas gratuitas destinadas a personas empadronadas se agotaran el primer día, a las que se suman otras 17.500 reservadas para las peñas entre todos los días.

El programa incorpora además la cabestrada de Saleri II, que este año tendrá carácter participativo y permitirá a los corredores acompañar a los cabestros por el recorrido, además de servir como prueba para comprobar el dispositivo organizativo antes de los encierros. La jornada taurina se completa con propuestas dirigidas a los más pequeños, como la mañana taurina infantil, con bueyada, concurso de recortes con carretones y toreo de salón el último domingo de Ferias.

López Pomeda ha hecho finalmente un llamamiento a espectadores y participantes para que respeten las normas establecidas por la organización y el Ayuntamiento, al considerar que el incremento de la participación y de la expectación obliga también a extremar la responsabilidad durante el desarrollo de los festejos.

El concejal ha recordado que los encierros de Guadalajara son "en puntas" y ha destacado que, junto con Pamplona, la ciudad mantiene esta modalidad en una capital de provincia, con reses que posteriormente son lidiadas por la tarde en la plaza de toros.