La Guardia Civil detiene a un hombre sospechoso del atraco a una sucursal bancaria en Pioz

Vehículo de la Guardia Civil en Hontoba. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la operación 'Dinte', ha detenido a un varón de 56 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una sucursal bancaria de la localidad de Pioz (Guadalajara).

Según las primeras investigaciones, el individuo habría accedido al interior de la entidad bancaria y, tras amenazar al empleado con un cuchillo, se apoderó de 8.500 euros en efectivo, abandonando a continuación el lugar de los hechos, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Tras el visionado de las cámaras de videovigilancia de la sucursal y las declaraciones prestadas por la víctima, los agentes lograron identificar al presunto autor.

Horas más tarde fue localizado y detenido en la localidad de Hontoba.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por estos hechos, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guadalajara, en funciones de guardia, a cuya disposición quedó el detenido.