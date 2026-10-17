La Guardia Civil recibe la Medalla de la Ciudad de Tomelloso por sus más de 160 años de servicio a la localidad

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recibido la Medalla de la Ciudad de Tomelloso en reconocimiento a sus más de 160 años de servicio a la localidad, donde la institución está presente desde 1865.

El reconocimiento, concedido por unanimidad por la Corporación Municipal, pone en valor la trayectoria de generaciones de guardias civiles y su contribución a la seguridad y al bienestar de los vecinos, tal y como ha informado la subdelegación del Gobierno por nota de prensa.

El acto, presidido por el alcalde, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle, y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha reunido a numeroso público en una ceremonia solemne y cargada de simbolismo, en la que Tomelloso ha expresado su agradecimiento a una institución estrechamente vinculada a la historia y la vida cotidiana de la ciudad desde hace 161 años. Ha incluido un emotivo homenaje a los guardias civiles que perdieron la vida en acto de servicio.

En su intervención, el alcalde ha calificado la jornada de "histórica" para Tomelloso y ha destacado la solemnidad y el significado de una ceremonia que reconoce públicamente la entrega y la vocación de servicio de la Guardia Civil.

Navarro ha recordado que la propuesta de concesión de la medalla, elevada por él mismo al Pleno municipal, recibió el respaldo unánime de los grupos políticos, reflejo del reconocimiento compartido hacia la labor que desarrolla el cuerpo.

El alcalde ha puesto el acento en el papel fundamental de la Guardia Civil como garante de la seguridad pública, de la convivencia y de las libertades, así como en su trabajo diario en Tomelloso, tanto en las calles como en las zonas rurales, velando por la tranquilidad de los campos, la seguridad del comercio y la industria y la atención a las emergencias y situaciones críticas que afectan a los vecinos.

Navarro ha destacado también los valores que definen a la institución, entre ellos el honor, la disciplina, el compañerismo y el espíritu de sacrificio, y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con los hombres y mujeres que integran el cuerpo. En este sentido, ha señalado que la protección de quienes velan por la seguridad de los demás constituye una responsabilidad institucional y moral.

También ha tenido un recuerdo "emocionado y patriota" a los agentes de la Guardia Civil "que hoy defienden nuestras fronteras en Ceuta, a ellos todo el cariño y la emoción contenida del pueblo de Tomelloso".

"Exigir la protección de quienes nos protegen no es una opción institucional, es un deber moral y una prioridad de Gobierno", ha afirmado el alcalde, quien ha reiterado la voluntad "inquebrantable" de continuar sumando esfuerzos y reforzando la colaboración leal y coordinada entre administraciones para que los agentes dispongan de los medios, recursos y condiciones que requiere su trabajo.

Javier Navarro ha tenido asimismo palabras de reconocimiento para las familias de los guardias civiles, a las que ha definido como un apoyo indispensable para hacer posible su vocación de servicio, compartiendo ausencias, guardias, incertidumbres y sacrificios.

El alcalde ha concluido su intervención destacando que la medalla simboliza "una alianza indisoluble entre Tomelloso y la Guardia Civil" y agradeciendo a sus integrantes su entrega, ejemplaridad y dedicación al bienestar y la libertad de todos.

"ESTA MEDALLA RECONOCE UNA PRESENCIA CONSTANTE"

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle, ha agradecido al Ayuntamiento y a los vecinos de Tomelloso la concesión de una distinción que, ha señalado, "trasciende el reconocimiento a una labor profesional para poner en valor una larga historia de cercanía, compromiso y servicio público".

Valle ha recordado que, durante décadas, los guardias civiles han compartido con los tomelloseros sus alegrías y preocupaciones, han prestado auxilio en momentos difíciles, han velado por la seguridad de los vecinos y han acompañado el crecimiento y la evolución de la ciudad.

El coronel ha querido rendir un reconocimiento especial a quienes prestaron servicio en Tomelloso antes que los actuales agentes, a quienes trabajaron en circunstancias difíciles y a quienes entregaron lo mejor de sí mismos en cumplimiento del deber. También ha hecho extensivo el agradecimiento a las familias de los guardias civiles, por su comprensión y apoyo ante las exigencias de la profesión.

Recibir la Medalla de Oro de Tomelloso, ha afirmado, constituye "un estímulo para continuar trabajando con la misma ilusión y compromiso, así como para seguir siendo dignos de la confianza que deposita en ellos la ciudadanía".

Valle ha concluido agradeciendo el reconocimiento y expresando el compromiso de la Guardia Civil de seguir mereciendo cada día esta distinción, que refuerza los lazos de afecto, respeto y colaboración que unen a la institución con Tomelloso.

De su lado, Broceño ha destacado que los primeros guardias civiles destinados a Tomelloso fueron cinco y se instalaron en un cuartel de la calle La Palma. Desde entonces, distintas generaciones de agentes han desarrollado su labor con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y atender las necesidades de la población.

PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

Durante su intervención, el subdelegado ha puesto en valor el trabajo diario de la Guardia Civil, tanto en las actuaciones preventivas como en aquellas intervenciones que requieren afrontar situaciones de especial riesgo. Entre ellas, ha recordado el refuerzo de la presencia policial y la vigilancia en Tomelloso a través del Plan Estom, en colaboración con el Ayuntamiento.

Asimismo, ha reconocido la actuación de los dos agentes que resultaron heridos tras intervenir ante la presencia de un perro peligroso en el parque Urbano Martínez, así como el rescate de dos personas atrapadas en un edificio en llamas en 2017. En este último caso, los guardias civiles accedieron a una vivienda contigua y abrieron un hueco en la pared para ponerlas a salvo.

El subdelegado ha subrayado que estas actuaciones son ejemplos de la preparación, la profesionalidad y el sentido del deber que caracterizan a los hombres y mujeres de la Guardia Civil, y ha trasladado su reconocimiento a los agentes en activo, a quienes han prestado servicio en Tomelloso y ya están jubilados, así como a sus familias por el apoyo que prestan a quienes ejercen esta profesión.

También ha tenido un recuerdo para los guardias civiles fallecidos en acto de servicio y para quienes fueron asesinados por el terrorismo, destacando el sacrificio de quienes han entregado su vida en defensa de la seguridad y las libertades.

Broceño ha concluido agradeciendo al Ayuntamiento de Tomelloso la concesión de esta distinción y ha señalado que la medalla representa el reconocimiento de toda una ciudad a quienes han estado a su lado durante generaciones. *Esta medalla no os la entrega un superior. Os la entrega una ciudad*, ha destacado, poniendo el acento en el valor de la confianza y el agradecimiento de los vecinos.