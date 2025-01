Guarinos pide a Junta y PSOE no buscar confrontación por el caso de la caldera y defiende no arriesgar la seguridad

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), se ha referido a la polémica generada en torno a la caldera del centro Pedro Sanz Vázquez y a preguntas sobre la petición de dimisión del concejal de Servicios Públicos, David García, tanto por parte del delegado de Educación de la Junta, Ángel Fernández-Montes, como desde el PSOE, por alarma generada a la población, ha insistido en que el informe que tiene el Ayuntamiento indica que "existe riesgo para la seguridad".

Al igual, ha remarcado que el Ayuntamiento sigue trabajando con esta empresa de mantenimiento y con otras y "yendo a comprobar el estado de la caldera". "Nosotros realizamos y cumplimos siempre con nuestras tareas de mantenimiento", ha indicado, insistiendo en que así se refleja en su informe y cuestionando que la Junta tenga un informe al respecto dado que no lo ha dado a conocer.

"Que no hablen de alarma, se trata de responsabilidad y de priorizar y de cumplir con nuestras obligaciones", ha subrayado Guarinos, quien ha pedido al resto de las administraciones y grupos políticos, con referencia implícita a la Junta y al Grupo Municipal Socialista aunque sin decirlo, que prioricen esto y que "no busquen confrontación ni vayan con mentiras".

"A mí me preocupa mucho que la caldera no sea segura y por eso el Ayuntamiento sigue cumpliendo con sus funciones y seguirá pendiente con revisiones periódicas para ver su estado", ha remarcado, insistiendo en que lo que no va a hacer su gobierno es poner en riesgo la seguridad de las personas.

Por último, para la regidora, "es mucho más grave mentir" respecto a este asunto, que es lo que a su juicio ha hecho el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. ¿Decir la verdad es alarmar a la ciudadanía?, se ha preguntado la alcaldesa a la par que ha remarcado que desde el Ayuntamiento "seguirán estando pendientes, con revisiones periódicas, para ver el estado de la caldera. No vamos a poner en ningún momento en riesgo la seguridad de profesores, alumnos y personal del colegio".

DECRETO ÓMNIBUS

A preguntas de los medios sobre el 'no' de su formación al decreto ómnibus y cómo puede afectar esto a Guadalajara, dado que hay muchas personas que utilizan cada día el transporte de viajeros, ha sido tajante y ha dicho que "cuando alguien propone un decreto de estas características lo primero que tiene que hacer es no mezclar churras con merinas".

Guarinos ha dejado bien claro que este decreto contiene cuestiones muy diferentes que en su opinión no pueden ir todas en el mismo paquete, instando a que si tramite las proposiciones de ley que presentó el PP referidas a las ayudas al transporte, a los afectados por la DANA y la subida de las pensiones, "los problemas se resuelven de manera inmediata".