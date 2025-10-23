Guarinos reconoce la labor del GEO y su "valentía, profesionalidad y compromiso con la seguridad de los españoles"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en el acto de celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, y del Día del Veterano del Grupo Especial de Operaciones (GEO). - IVAN SERRANO

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha participado este jueves en el acto de celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, y del Día del Veterano del Grupo Especial de Operaciones (GEO), celebrado en la base operativa de esta unidad de élite en la capital alcarreña.

Durante el acto, la alcaldesa ha entregado condecoraciones a los agentes destacados junto a la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos; el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban; y el comisario jefe del GEO/GOES, Alfonso Medrano.

Según informa el Consistorio, Guarinos ha trasladado su reconocimiento a los agentes del GEO y a los veteranos que han forjado la historia de esta unidad desde su creación en 1978, destacando "su valentía, profesionalidad y compromiso con la seguridad de todos los españoles".

De igual modo, ha puesto en valor la vinculación histórica y estratégica de Guadalajara con el GEO, que ha tenido a la ciudad como sede de operaciones desde sus orígenes.

El comisario jefe del GEO, Alfonso Medrano, ha subrayado en su intervención la importancia de los veteranos como "cimientos férreos forjados con coraje, sacrificio y motivación", y ha repasado algunas de las operaciones más destacadas de los últimos años, como el reciente abordaje de un buque en alta mar, la operación Brujas en Vigo, incautando un total de 12.000 kilos de cocaína, la operación en Ávila con varios detenidos incautando decenas de armas cortas y armas de guerras o la más reciente en Sevilla, con 15 detenidos, además de la colaboración internacional con cuerpos policiales como los Marines de Estados Unidos.

El acto ha incluido una exhibición operativa del GEO en acción, simulando el rescate de un rehén y una intervención contra terroristas, así como una exposición de documentación gráfica, equipamientos y armas, que ha permitido a los asistentes conocer de cerca el trabajo diario de esta unidad especializada.