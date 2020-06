Guijarro opina que Collado "se ha equivocado mucho" esta crisis: "Rectificar es de sabios"

CUENCA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, se "equivocó" con su plan de priorizar docencia online el próximo curso. "Rectificar es de sabios", ha señalado Martínez Guijarro, quien piensa que el rector "se ha equivocado mucho durante esta crisis sanitaria", algo de lo que "es consciente y lo sabe".

Así ha reaccionado Martínez Guijarro un día después de que Collado anunciara que da por retirado el planteamiento enunciado el pasado martes por el cual planteaba priorizar la docencia online el próximo curso combinándola con formación presencial en el caso de prácticas.

"Una rectificación nunca viene mal", ha dicho el vicepresidente, quien no cree que la UCLM se tenga que convertir en una universidad semipresencial. "Tiene que ser una universidad presencial, lo cual no quiere decir que no tenga alguna titulación online", ha dicho.

Su base --ha explicado-- es una base presencial: "Así se diseñó". La UCLM "es una institución que tiene que vertebrar la región, y para vertebrar la región se necesita la presencia física de los alumnos y de los profesores", ha puntualizado.