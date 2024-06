Gutiérrez (PSOE) replica a PP que son los ciudadanos de C-LM quienes "reprueban" a Núñez por sus "bulos y ocurrencias"

CIUDAD REAL, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado que "no haya una campaña electoral en la que el PP no entre en la ocurrencia, el bulo, el insulto", a veces "todo a la vez", y ha asegurado que "de tantas ocurrencias, al final quien sale reprobado una y otra vez en todas las elecciones es Paco Núñez con los votos de los ciudadanos".

"Y, al mismo tiempo,llega un momento en el que realmente no se aclaran entre ellos mismos sobre si lo que quieren son plenos extraordinarios para declararnos personas 'non gratas', para reprobarnos o para seguir hablando de amnistía. Pero lo que han demostrado es que lo que no saben es hablar de Castilla-La Mancha ni tener proyecto para la región", ha aseverado.

Según informa el partido, Gutiérrez ha reaccionado de este modo después de que el PP haya avanzado una propuesta de reprobación a los ocho diputados castellanomanchego del PSOE en el Congreso que votaron la Ley de Amnistía.

El número 'dos' del PSOE castellanomanchego ha pedido a los 'populares' "que hagan una campaña, que hagan política desde la seriedad, desde la moderación y que dejen de crispar, de insultar", porque en Castilla-La Mancha "estamos vacunados de crispación y de insultos".

"En el PP de Castilla-La Mancha han entrado en una competencia consigo mismo para ver quién es el más ocurrente, quién es el que más insulta y quién es el que más desprestigia. En estos momentos lo que vamos a hacer en estos días que quedan de campaña electoral es no entrar ni en sus provocaciones ni en sus ocurrencias", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), donde ha participado junto a la eurodiputada candidata a la reelección al Parlamento Europeo, Cristina Maestre, en un acto de firma de compromisos del PSOE por los jóvenes, Gutiérrez ha incidido en que en los próximos cuatro días vamos a "centrarnos seguir hablando del proyecto que tiene el Partido Socialista para las elecciones europeas".