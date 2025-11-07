Herida una mujer tras colisionar su turismo con un camión en Toledo

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 25 años ha resultado herida tras la colisión del turismo que conducía con un camión a la altura del kilómetro 66 de la A-42, en Toledo.

El aviso del suceso se recibió a las 21.08 horas de este jueves, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

La mujer fue trasladada por una UVI al Hospital General Universitario de Toledo. Hasta el lugar también acudieron los bomberos de Toledo y efectivos de la Guardia Civil.

El accidente provocó el corte de la autovía, en sentido Ciudad Real, durante las labores de atención y limpieza, quedando abierta al tráfico a las 23.30 horas.