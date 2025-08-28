Herido accidentalmente un hombre por arma de fuego en Munera mientras cazaba

El accidente ha tenido lugar en un coto de caza de Munera. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha sido trasladado este jueves al Hospital Universitario de Albacete tras resultar accidentalmente herido mientras cazaba en la localidad de Munera.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado alrededor de las 18.37 horas desde un coto de caza en el Camino de Los Rosillos, tras resultar herida la víctima por arma de fuego.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, un equipo médico de urgencias y una UVI móvil que ha procedido al traslado del hombre al citado centro hospitalario.