Herido el conductor de un camión tras la colisión con otro en Santa Cruz de Mudela

CIUDAD REAL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión, un hombre de 45 años, ha resultado herido tras la colisión de este vehículo con otro camión a la altura del kilómetro 222 de la A-4, en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 23.52 horas de este miércoles.

El herido fue trasladado por una ambulancia hasta el Hospital de Valdepeñas. Al lugar se trasladaron, además de la ambulancia, efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas, médico de urgencias y una UVI.

A raíz del suceso quedaron cortados los dos carriles de la A-4, permaneciendo ya este jueves únicamente cortado el derecho (en sentido Andalucía).