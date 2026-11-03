Herido un hombre por arma blanca en la plaza del Royo de Cebolla (Toledo)

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TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido por arma blanca durante una agresión ocurrida en la plaza del Royo de la localidad de Cebolla (Toledo).

El herido fue trasladado al Hospital de Talavera de la Reina por una ambulancia de urgencias, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

El aviso del suceso se recibió a las 00.09 horas y hasta el lugar acudió también la Guardia Civil.