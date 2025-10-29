Herido tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en una lavandería de Chinchilla de Montearagón

ALBACETE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años de edad ha resultado herido este miércoles tras sufrir un golpe en la cabeza con una máquina mientras trabajaba en una lavandería situada en la calle Caracas de la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón.

Según informan a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.34 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitarios de Albacete en UVI con un traumatismo craneoencefálico y al lugar ha acudido Guardia Civil y equipo médico de Urgencias.