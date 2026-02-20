Herido un trabajador tras sufrir el aplastamiento de una pierna con una máquina en una empresa de Cuenca

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 33 años ha resultado herido este viernes tras sufrir el aplastamiento de una pierna con una máquina, en una empresa maderera de la calle Cubillo, en el polígono Sepes, de Cuenca.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar sobre las 12.23 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado Policía Nacional y Policía Local y una UVI, que ha trasladado al herido hasta el Hospital Universitario de Cuenca.