Heridos graves los dos ocupantes de un turismo que chocó contra un camión en la A-2 en Mirabueno

GUADALAJARA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años de edad y un joven de 16 han resultado heridos graves tras colisionar el turismo en el que viajaban con un camión en la A-2 sentido Zaragoza, a la altura del término municipal de Mirabueno.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar a las 22.00 horas de este jueves, y que la autovía estuvo cortada en sentido Zaragoza hasta las 2.13 horas de este viernes.

Los dos heridos, que presentaban traumatismo craneoencefálico, fueron trasladados al Hospital 12 de Octubre de Madrid, el joven en helicóptero sanitario y la mujer en UVI.

En el operativo participaron también bomberos de Sigüenza, que tuvieron que desencarcelar a uno de los ocupantes del turismo que quedó atrapado, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras, un equipo de médico de urgencia y un soporte vital básico.