Hernando espera "buena voluntad" de las instituciones para lograr un entendimiento en la estación de autobuses de Toledo

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha esperado que haya "buena voluntad" por parte de "todas" las instituciones implicadas en la remodelación de la estación de autobuses de Toledo. "Es algo que se está planteando y que falta que se materialice", ha añadido.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Hernando ha afirmado que la Junta "siempre" va a querer ser parte de una solución que, ha añadido, tiene que venir por parte de "todas las instituciones" implicadas.

"Creo que sí hay buena voluntad por parte del Ayuntamiento en asumir sus responsabilidades y hay buena voluntad por parte de todas las instituciones, entre todos podremos llegar a un entendimiento", ha señalado el titular de la cartera de Fomento.

AP-41

También ha sido preguntado Hernando por la liberalización de la AP-41, para indicar que forma parte de las conversaciones que la Junta ha iniciado con el Ministerios de Transportes para definir el AVE a su paso por la ciudad de Toledo, para afirmar que estos contactos siguen en marcha, lo que ha calificado de "positivo".

En este punto ha recordado que la liberalización completa de la AP-41 se solicita con "los mismos argumentos y la misma dinámica" que llevó al Ministerio a poder liberalizar la AP-7 a su paso por Alicante, "en unas circunstancias muy similares a lo que nos pasa en la AP-41".

Preguntado asimismo por cómo marcha la promoción de viviendas en la calle Río Guadalmena de Toledo, ha afirmado que la Consejería "está poniendo toda la carne al asador". "Aquí hay 86 viviendas a medio construir, que se va a sacar dentro de poco la licitación para que se terminen de construir y estén a disposición de la gente", ha añadido.

Finalmente, sobre las incidencias en la línea de autobuses Madrid-Talavera de la Reina, Hernando ha apuntado que la Consejería ha iniciado acciones sancionadoras contra la empresa Monbus y que no va a permitir que haya "un servicio deficiente en una línea tan importante" como no lo permite en ninguna.

"Es aún más grave cuando hay incidencias en una línea con tanto volumen de pasajeros que la utilizan para ir a trabajar o para ir a estudiar y no puede ser que tengan que estar dando explicaciones por el mal servicio que da una empresa", ha afirmado, para esperar que este inicio de las acciones sancionadoras deje la puerta abierta a que subsanen estas incidencias.

De lo contrario, ha señalado el consejero, el Gobierno regional terminará sancionando a la empresa, "que también presta el servicio urbano en Talavera de la Reina y, por lo tanto, hay que tener en cuenta el impacto que pueda tener el que esas sanciones repercutan también sobre la calidad del servicio en el Ayuntamiento de esta ciudad".