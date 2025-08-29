El Horno de Casilda crea las 'Coronitas de la Virgen del Prado', un dulce que une "tradición y devoción talaverana"

El Horno de Casilda crea las 'Coronitas de la Virgen del Prado', dulce que une "tradición y devoción talaverana" - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la creación de las 'Coronitas de la Virgen del Prado', el dulce que une "tradición y devoción talaverana" por parte de Inma González de 'El Horno de Casilda', y ha reconocido "la pasión, la dedicación y el talento" de esta "para seguir contando nuestra historia a través de postres únicos".

Así se ha pronunciado en la presentación de este dulce, que se elabora a partir de una galleta de almendra rellena de chocolate blanco, que representa la pureza del manto de la Virgen, y de mora, en recuerdo a las moreras que rodean la Basílica de Nuestra Señora del Pardo. Además, del fruto del madroño, que también es representativo de Talavera y comarca. Todos los ingredientes son naturales y trabajados de manera artesanal, siguiendo la filosofía de 'El Horno de Casilda'.

En el acto ha estado acompañado por la edil de comercio, María Pilar Guerrero, la de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, y el de Cultura, Enrique Etayo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha señalado que espera que "sea todo un éxito" porque con esta nueva creación se nos permite a los talaveranos contar con "un postre propio que representa nuestra identidad cultural y religiosa, ligado para siempre a la festividad de la Virgen del Prado".

Por su parte, Inma González ha explicado que el objetivo es que este nuevo postre se relacione cada año con la festividad del 8 de septiembre y con la identidad talaverana, hasta convertirse en un referente gastronómico propio de la ciudad. Además, ha abierto las puertas a que otros pasteleros talaveranos se sumen a esta iniciativa y así lograr que las 'Coronitas' estén presentes en más locales de la ciudad.