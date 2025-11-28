El Hospital de Toledo informa a Inspección y Comité de Salud de las mediciones adicionales en el área de laboratorios

Archivo - Hospital Universitario de Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha procedido a informar a la Inspección de Trabajo y al Comité de Seguridad y Salud sobre las nuevas mediciones que se están llevando a cabo y de nuevas medidas de reorganización en el área de Anatomía Patológica, todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger la salud de los profesionales.

De esta manera, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales continúa con la programación de las mediciones ambientales, tanto de formaldehído como de compuestos orgánicos volátiles, "en el momento de mayor incidencia de síntomas" en esta área del Hospital Universitario de Toledo cumpliendo con el requerimiento de la Inspección de Trabajo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, se está asegurando que se mantienen las condiciones de ventilación, se están llevando a cabo las mediciones de compuestos volátiles para asegurar que los niveles continúan bajos y se valorarán diferentes soluciones que permitan modificar el sistema de recogida de vertidos químicos con el fin de reforzar la seguridad de los profesionales.

Por otra parte, la consultora externa Ambisalud, líder en calidad ambiental en hospitales, ha completado un informe técnico en todos los laboratorios del hospital y los resultados se encuentran dentro de los parámetros aceptables, indicando que la situación es satisfactoria.

Por su parte, el servicio de Radiofísica del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, que previamente realizó las mediciones necesarias para la apertura del servicio de Radiología, ha llevado a cabo nuevas mediciones puntuales con detectores de radiación, confirmando los resultados iniciales. No obstante, se han colocado dosímetros en varios puntos del laboratorio para evaluar los niveles de radiación durante la actividad asistencial habitual.

Asimismo, se va a proceder a habilitar nuevos espacios dependientes de Anatomía Patológica.

VIGILANCIA DE LA SALUD Y EPIS

Por su parte, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que mantiene activadas y reforzadas todas las medidas preventivas para asegurar la salud y seguridad de todos los trabajadores mantiene activa la vigilancia de la salud de los profesionales para realizar de nuevo una evaluación y mantiene el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPÍS) para todos los profesionales que desarrollan su labor en los laboratorios de Anatomía Patológica y la sala de tallado.

Los EPIS constan de respiradores de media máscara 3M en combinación con filtros de vapores orgánicos, gases inorgánicos y ácidos, partículas de amoniaco y formaldehído y tres modelos de gafas de protección, modelo AZAHARA, modelo Gadea y modelo de la marca 3M, que se ofrecen a los trabajadores en diferentes tallas para el mejor ajuste facial y en el caso de que no fuera posible con la oferta existente la dotación personalizada al trabajador del equipo de protección

Además, se han reforzado los recursos humanos en el servicio mediante nuevas contrataciones para asegurar los tiempos de descanso para los profesionales.

La Junta destaca que esta área del centro sanitario cuenta con detectores de sustancias químicas en el aire, que permiten detectar y desocupar áreas si fuera necesario, además de los elementos de higienización ambiental.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, viene realizando desde el pasado mes de noviembre de manera permanente y constante actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, del equipamiento y realizando mediciones para garantizar la actividad asistencial y la seguridad de los trabajadores

En todo momento, todas las decisiones que se han ido adoptando por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo han sido en base a los criterios técnicos y objetivos y a las recomendaciones de los expertos.