Al hospital una trabajadora herida tras ser atropellada por una carretilla en Azuqueca de Henares

GUADALAJARA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 61 años ha sido atropellada este jueves por una carretilla mientras trabajaba en una empresa tecnológica situada en el kilómetro 41 de la A-2 en el término municipal de Azuqueca de Henares.

Este accidente laboral ha tenido lugar sobre las 11.29 horas, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

La mujer ha sido trasladada en UVI al Hospital de Guadalajara. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.