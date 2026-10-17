Hospitalizado un niño de seis años tras sufrir un accidente de moto en un circuito deportivo de El Viso

El accidente se ha producido en un circuito de motocross en el camino de Casarrubios del Monte. - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 6 años ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir un accidente mientras conducía una moto en un circuito de motocross en el municipio de El Viso de San Juan, en Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 13.21 horas en el circuito ubicado en el camino de Casarrubios del Monte.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia de urgencias para atender al menor, aunque finalmente ha sido preciso el desplazamiento de un helicóptero para trasladarle al centro hospitalario.

Junto a los equipos de emergencia sanitarios, se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.