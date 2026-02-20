Hospitalizado un trabajador de 33 años tras caer desde cuatro metros de altura en Albalate de Las Nogueras

Archivo - Helicóptero medicalizado del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 33 años ha resultado herido grave tras sufrir una caída desde cuatro metros de altura mientras se encontraba trabajando en una obra en Albalate de Las Nogueras (Cuenca). El trabajador ha sido trasladado por un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 10.43 mientras la víctima trabajaba en la calle Honda del municipio conquense.

Tras personarse en el lugar de los hechos un equipo médico de urgencias junto a una ambulancia, se ha precisado el despliegue del helicóptero ante la gravedad de las heridas, que ha procedido al trasladado de la víctima al citado centro hospitalario.

Junto a los equipos sanitarios, se han trasladado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.