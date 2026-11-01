Idiscam logra financiación nacional para avanzar hacia un tratamiento personalizado de la esofagitis eosinofílica

El doctor Emilio José Laserna Mendieta, del grupo de Enteropatías Eosinofílicas e Inmunología de la Mucosa Digestiva (EIMIRlab) de Idiscam. - JCCM

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), como entidad solicitante y beneficiaria propuesta en la resolución provisional del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha logrado una financiación prevista de 75.000 euros para un proyecto sobre esofagitis eosinofílica que se desarrollará desde el Hospital General de Tomelloso.

La propuesta ha contado con el acompañamiento del programa Science College de Idiscam, que ha apoyado al investigador en su preparación para concurrir a esta convocatoria. Este resultado refleja el trabajo del Instituto para impulsar el talento de sus grupos y mejorar su acceso a financiación competitiva. La iniciativa figura entre los cuatro proyectos propuestos para financiación hasta el momento en Castilla-La Mancha en esta convocatoria.

El estudio está liderado por el doctor Emilio José Laserna Mendieta, del grupo de Enteropatías Eosinofílicas e Inmunología de la Mucosa Digestiva (EIMIRlab) de Idiscam, integrado en la Unidad de Investigación del Hospital General de Tomelloso y en el CIBERehd. El investigador desarrolla también su actividad en el Servicio de Laboratorio Clínico del hospital y cuenta con la colaboración del Servicio de Digestivo, dirigido por el doctor Alfredo José Lucendo Villarín.

La investigación cuenta, además, con equipos del Hospital Universitario de Cáceres, del Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid, y del Hospital Universitari Vall d'Hebron, en Barcelona, ha informado la Junta en un comunicado.

El proyecto estudia la esofagitis eosinofílica (EoE), una enfermedad inflamatoria crónica del esófago causada por la acumulación de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco implicado en las respuestas inflamatorias y alérgicas. Puede provocar dificultad para tragar, sensación de que los alimentos se atascan e impactaciones que requieren atención médica. Si persiste, la inflamación puede endurecer y estrechar las paredes del esófago.

Se estima que afecta a una de cada 840 personas en España y su frecuencia ha aumentado en los últimos años. El diagnóstico se confirma mediante endoscopia y biopsias, pruebas que también permiten comprobar la respuesta al tratamiento y seguir la evolución.

La EoE puede reducir la calidad de vida y exige seguimiento prolongado, a menudo con endoscopias repetidas. Su evolución varía: algunos pacientes mantienen el control con tratamientos menos intensivos, mientras que otros vuelven a presentar inflamación o dificultades para tragar en poco tiempo.

La investigación parte de la hipótesis de que existen distintos perfiles de pacientes, con características clínicas y biológicas que influyen en la gravedad y evolución de la EoE. El objetivo es crear un modelo que permita estimar la evolución desde el diagnóstico, combinando datos clínicos --edad, sexo, síntomas y características de la enfermedad-- con información genética obtenida de una muestra de sangre.

Se estudiarán unas 650.000 variantes del ADN, mediante técnicas de secuenciación masiva para investigar su relación con la evolución clínica durante los dos primeros años tras el diagnóstico. El estudio analizará muestras e información clínica de pacientes ya diagnosticados y seguidos en los hospitales participantes, así como de nuevos pacientes incorporados durante el proyecto.

HACIA UNA ATENCIÓN MÁS ADAPTADA A CADA PACIENTE

Si los resultados son favorables, el modelo podría ayudar a identificar a quienes tienen más probabilidades de evolucionar bien y a quienes necesitan un seguimiento más estrecho o tratamientos diferentes. Esta información permitiría tomar decisiones más individualizadas, controlar antes la inflamación y reducir complicaciones como el estrechamiento del esófago.

También podría ayudar a planificar consultas, endoscopias y otros recursos sanitarios, evitando pruebas innecesarias cuando sea clínicamente posible y reforzando el seguimiento de quienes más lo necesiten. Antes de incorporarse a la práctica clínica, será necesario completar la investigación y validar los resultados.