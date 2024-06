IES Aguas Vivas y Buero Vallejo de Guadalajara copan la final de Liga de Debate con derechos humanos como tema central

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los IES 'Aguas Vivas' y 'Buero Vallejo' de Guadalajara protagonizan este lunes la final de la Liga de Debate de Guadalajara, que ha tenido lugar en la sede de las Cortes regionales, en Toledo, una edición que ha tenido como tema central de debate los derechos humanos.

Una final que ha sido inaugurada por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, quienes han dado la bienvenida a los alumnos participantes en esta última fase y les han dado la enhorabuena por expresar sus ideas sustentándolas en argumentos.

En esta edición han sido 18 los equipos de la provincia de Guadalajara los que han participado en un proyecto que surgió gracias a la iniciativa de varios profesores, fundamentalmente de la rama de Filosofía.

Una liga de debate que, a juicio de sus organizadores, tiene varios fines como el desarrollo de las habilidades y destrezas comunicativas y sociales del alumnado, la formación de personas "razonables, reflexivas y críticas" y hacer que los alumnos puedan expresar sus ideas con argumentos y evaluar las de los demás a través de un pensamiento "propio, crítico y constructivo" que sirva para favorecer el entendimiento.

Pablo Bellido, presidente de las Cortes autonómicas, ha considerado que este programa es "un gran acierto" porque "no solamente tenemos que instruir a las jóvenes generaciones con conoimientos sino también, y muy fundamentalmente, con valores".

En este sentido, ha aclarado a los participantes que el debate "no consiste solo en expresarse bien, tener un pensamiento crítico y dar razones y argumentos para intentar convencer a los demás" sino también en "saber escuchar lo que dicen el resto de compañeros y, si es posible, buscar acuerdos para el bien común". "Ese debe ser el objetivo de un debate", ha apostillado.

Así, Bellido ha deseado que las próximas generaciones, como la participante en este debate, sea "más práctica y, sobre todo, más ejemplar que la actual, donde los debates a veces se producen de una manera infructuosa y donde cada uno tiene preparado lo que va a decir independientemente de lo que digan los demás".

"No debe ser así, hay que adaptar el discurso y las razones a lo que han dicho quienes han intervenido defendiendo otra posición", ha proseguido.

Con respecto a los derechos humanos, tema central de esta liga de debate, ha afirmado que este es "un gran asunto que debería preocuparnos a todos", recordando que este martes se conmemora el Día Internacional contra los Discursos del Odio, que se están "imponiendo en la conversación pública" de una forma "global y muy preocupante".

"Tiene una forma que es la de no respetar a los demás, la de no escuchar a quien opina de otra manera y la de expresar sus argumentos no con razones sino muchas veces con emociones y con falta de respeto, con insultos, con descalificaciones, lo cual no produce un resultado positivo sino un enfrentamiento que debilita a la sociedad, a la colectividad, que nos hace peores", ha lamentado.

Es por ello por lo que ha considerado "tan importante" combatir esos discursos del odio, algo que debería comenzar "respetando" tanto en las formas como en el fondo, "empatizando con los demás, con sus circunstancias, con sus problemas y sus razones".

De su lado la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, se ha felicitado de esta iniciativa y de que su final se realice en un lugar "donde se debate de manera habitual" como son las Cortes.

Torrecilla ha alabado la elección de los derechos humanos como tema de debate porque ha servido a los participantes para "desarrollar y demostrar" sus habilidades y destrezas comunicativas, así como "conseguir un profundo entendimiento de los derechos humanos en un ambiente de respeto y de aprendizaje mutuo".

La viceconsejera ha hecho también hincapié en que el debate ha posibilitado desarrollar habilidades para una búsqueda "adecuada" de la información "en tiempos en los que es importantísimo poder distinguir los bulos de la verdad".