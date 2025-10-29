Iglesias de Albacete, Montiel, Poyatos, Almonacid de Zorita y Escalona recibirán 500.000 euros de Junta para actuaciones

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iglesias de Albacete, Montiel (Ciudad Real), Poyatos (Cuenca), Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Escalona (Toledo), recibirán hasta un total de 500.000 euros del Gobierno regional --100.000 euros cada una-- para financiar distintas actuaciones de recuperación y rehabilitación.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha dado cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, entre el que figura este, enmarcado en la Comisión Mixta Iglesia-Gobierno de Castilla-La Mancha para coordinar la conservación y actuación sobre el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia en la región.

"Colaboramos en mantener vivo ese patrimonio para que la riqueza que se encuentra en numerosos inmuebles de nuestra región no pierda el esplendor que ahora goza", ha indicado Padilla, que ha detallado que durante este año se realizará una actuación por provincia y la ayuda será igual para todas ellas, independientemente de que el coste del proyecto pueda ser mayor a lo que sería el coste total de la actuación.

En concreto, se actuará en la restauración del ábside y las pinturas de la sacristía de la Iglesia Catedral de San Juan Bautista, en Albacete; y se intervendrá en la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, en Montiel (Ciudad Real).

También se acometerá la reimpermeabilización, cubierta y rehabilitación del interior de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en Poyatos (Cuenca) y se actuará en la cubierta de la nave central y capilla posterior de la iglesia parroquial de Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Finalmente, se intervendrá en la consolidación y rehabilitación del muro exterior oeste del antiguo convento de Nuestra Señora de la Asunción y San José, en Escalona (Toledo), correspondiente a la fase 1 de esta primera intervención.

Con estos 500.000 euros correspondientes al año 2025 serán ya 3.600.000 euros los que se han invertido a través de esta colaboración entre la iglesia y el Gobierno regional desde el 2020 con distintas actuaciones de las que "todo el conjunto de la sociedad se beneficia, porque al final el patrimonio no deja de ser un valor añadido para toda nuestra sociedad", ha concluido.