El II Congreso de Educación 'Ciudad de Toledo' completa su aforo con 588 inscripciones y abre lista de espera

El concejal de Educación de Toledo, Daniel Morcillo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación en Toledo, Daniel Morcillo, ha mostrado este jueves su satisfacción ante el gran éxito de participación en el II Congreso de Educación 'Ciudad de Toledo', que ha completado su aforo de 588 personas y abre una lista de espera ante la gran demanda de inscripciones que se siguen presentando, a poco más de una semana de su celebración.

"El Congreso, este año dedicado a la salud mental de niños y jóvenes, responde a una problemática que preocupa no sólo a docentes y familias, sino también a cualquier persona atenta a lo que ocurre en la sociedad actual. Se trata de conocer el origen, las causas de los problemas, y de dotar de herramientas para poder erradicarlos, en la medida de lo posible", ha apuntado Morcillo.

En este sentido, ha recordado que "el suicidio es la primera causa de muerte entre los menores de 20 años". De hecho, en el último año, se registraron 90 fallecimientos por este motivo. Más de la mitad de los jóvenes, un 54,7%, reconoce haber tenido problemas de salud mental en el último año, y 4 de cada 10 adolescentes dicen haber sufrido o creído sufrir algún trastorno, ha agregado el edil.

Con respecto a la programación de este Congreso, que se celebrará en el edificio de Envases de Cartón del campus de la Fábrica de Armas, el concejal ha recordado que se iniciará el viernes, 17, a las 17.15 horas, con la psicóloga y especialista en Educación Emocional Pilar Calvo, que ofrecerá la conferencia 'Estudio Psice: La salud mental de los adolescentes en contextos educativos', tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

A las 18.30 horas, el orientador y psicólogo educativo Ángel Luque disertará sobre 'Salud mental y procesos educativos', ponencia previa a la mesa redonda con la que concluirá la jornada, que bajo el título 'Salud mental y educación: retos actuales en la infancia y adolescencia' estará protagonizada por el propio Luque, Pilar Cavo y la psiquiatra Ana Isabel Lobo, coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Hospital de Toledo. Será a las 19.30 horas.

El Congreso continuará en la mañana del sábado, 18, con una primera ponencia a cargo de Elías García Martín de la Fuente, psiquiatra infantojuvenil, e Isabel Montañés, enfermera especialista en salud mental, quienes, a las 9.30 horas, hablarán sobre 'Identidad, trauma y conducta'.

Por su parte, el psicólogo especialista en afectividad Javier Díaz Vega ofrecerá la ponencia 'Autolesiones y conducta suicida en adolescentes: una mirada de esperanza', prevista para las 10.15 horas. A las 11.30 horas, continuará con la conferencia 'La educación emocional en la práctica educativa', a cargo de Rafael Bisquerra, psicólogo y pedagogo, referente internacional en salud emocional.

A las 12.30 horas está previsto el desarrollo de un Panel, bajo el título 'Escuela, familia y educación mental. Compartiendo experiencias', con la participación de Gema Canales, activista y referente en Educación Inclusiva, y Joni Blanco Arias, cofundador y CEO de Kanjo Emotion y Toolkit Child.

La clausura del Congreso, a las 13.15 horas del sábado, tendrá como protagonista al psicólogo, pedagogo y referente en la salud de la infancia Javier Urra, quien disertará sobre 'La salud mental, parte esencial de la educación y el bienestar'.

Más información e inscripciones: https://www.congresoeducaciontoledo.com/