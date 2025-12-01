Inaugurada en Toledo una exposición de la UCLM sobre el 175º aniversario de la Academia de Infantería

Inauguración en el campus de la UCLM en Toledo de una exposición sobre el 175 aniversario de la Academia de Infantería. - UCLM

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado en la Facultad de Humanidades de Toledo la exposición La mirada del tiempo: 175 años de la Academia de Infantería de Toledo, que reúne medio centenar de imágenes y documentos sobre el origen y la evolución de esta institución militar. La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre y después se trasladará a la Academia, donde podrá visitarse durante el mes de enero.

Durante la presentación, el profesor José Manuel López Torán, comisario de la muestra, ha subrayado el carácter colaborativo del proyecto y explicó que la exposición, compuesta por veinte paneles, articula su discurso en torno a una comparativa cronológica, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El objetivo es mostrar la evolución de la Academia en sus espacios, en sus usos y en su vida cotidiana. "A través de los documentos expuestos se puede ver la evolución que ha experimentado esta institución tan querida para la ciudad y que forma parte de su patrimonio", ha detallado López Torán. El documento más antiguo data de finales del último tercio del siglo XIX y las imágenes más recientes corresponden al año 2025.

El recorrido reserva un espacio a las personas que integran la institución. "Queríamos dedicar un espacio al alumnado, a quienes nutren la vida de la Academia tanto dentro como fuera de sus instalaciones", ha añadido el comisario. La propuesta favorece una mirada en perspectiva. "Buscábamos generar ese vínculo o esa mirada en el tiempo retomando el título de la exposición", ha señalado.

La vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio, ha destacado la sintonía institucional que ha hecho posible la iniciativa. "Queremos congratularnos por esta colaboración entre la Academia Militar, los centros de la UCLM en el Campus de Toledo y el Ayuntamiento, que también ha contribuido con su patrocinio", ha manifestado, felicitando al equipo responsable y subrayando el valor del relato visual. "La fotografía es un medio poderoso y muy adecuado para ilustrar esta historia compartida entre la Academia y la ciudad de Toledo", ha afirmado.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, ha reseñado el valor simbólico y patrimonial de la muestra, que supone "un recorrido por la memoria viva de una institución tan ligada a nuestra ciudad, que forma parte de nuestra historia y ha enriquecido nuestro patrimonio cultural, histórico, humano y social" y ha recordado que por la institución han pasado miles de personas desde el siglo XIX. Agradeció el trabajo de todas las personas implicadas y expresó el apoyo del Ayuntamiento.

Finalmente, el coronel Juan Esteban Rodas, director de la Academia de Infantería, ha agradecido la colaboración institucional en un año especialmente significativo. "En un año tan importante como es para nosotros el 175 aniversario, estamos muy agradecidos al comisario por su esfuerzo, a la UCLM por su apoyo y al resto de instituciones que nos hacen sentir su cariño en el día a día y en días especiales como este", ha concluido.