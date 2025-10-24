Un incendio afecta a la planta de tratamiento de residuos de Alcázar, aunque su perímetro ya está confinado

Imagen de la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan en Google Street View. - GOOGLE

CIUDAD REAL, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha originado este viernes en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), aunque el fuego ya está confinado y no afecta a las instalaciones ni hay peligro de propagación ni de que el humo afecte a las localidades cercanas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El incendio ha comenzado a las 6.19 horas del viernes en esta planta, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera CM-3012, y está quemando unos paquetes de plástico prensados, cuya combustión ha generado columnas de humo visibles desde los puntos cercanos.

Estas mismas fuentes indican además que dichos paquetes están fuera de las instalaciones de la planta y no afectan a las instalaciones.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.