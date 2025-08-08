El incendio de Brazatortas baja a situación operativa de nivel 0

CIUDAD REAL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este viernes en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real) ha bajado a situación operativa de nivel 0 tras estar poco más de dos horas en nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, según indica el Plan Infocam en la red social 'X'.

Según publica la web el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, en este incendio trabajan 24 medios --dos aéreos y 22 terrestres-- y un total de 132 personas.

Este fuego ha sido detectado sobre las 13.53 horas por un vigilante fijo.