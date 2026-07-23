El incendio de La Mierla sigue sin estar estabilizado aún y los esfuerzos se centran en el sector noroeste

Zona calcinada por el incendio de La Mierla. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Mierla continúa sin estar estabilizado y el sector en el que se están centrando los esfuerzos es el noroeste, entre Condemios de Arriba y Condemios de Abajo y La Huerce.

Así lo ha explicado el director de la emergencia, Juan José Fernández, en declaraciones a los medios, en las que ha indicado que esta zona es en la que el fuego tiene más actividad, lo que está centrando los esfuerzos que, no obstante, han pasado a ser "estrategias ofensivas" contra el fuego.

En este sentido, ha detallado que es un sector de "difícil acceso" ya que cuenta con pendientes más elevadas, aunque lo que más complica las labores son los combustibles.

Así, ha detallado que la zona tiene principalmente "pinares muy maduros con mucha carga de combustible" y una vegetación que es "verdaderamente compleja".

En cuanto al resto de sectores, ha aseverado que en el resto del perímetro continúan los trabajos de "vigilancia activa" ya que, con la subida de las temperaturas a partir del mediodía, se comienzan a visualizar columnas de humo, que son los lugares en los que se dirigen los ataques del dispositivo de lucha contra las llamas.

En cuanto a las poblaciones, ha afirmado que se puede considerar que todas son "seguras" pero aún así se mantienen algunas dotaciones de bomberos para su protección, "especialmente en aquellas donde todavía quedan algunas islas de vegetación verde, sin quemar del todo", en la zona de La Huerce.

EL VIENTO, EL PEOR ENEMIGO

En cuanto al viento, se prevé que sea ligeramente inferior al del resto de días pero ha especificado que la gran longitud del perímetro del incendio hace que haya diferentes condiciones en distintas zonas, con unas zonas altas con direcciones del viento diferentes a las observadas en la parte sur, de menor cota.

"Lo que empezamos a ver es un preludio de lo que puede ocurrir mañana, con algún cambio de condición meteorológica. Y ese escenario lo contemplanos en la propia planificación del día para anticiparnos a ese nuevo escenario", ha explicado.

En cuanto al incendio en Selas, ha destacado que se encuentra "en muy buen estado" y ha ensalzado que "se ha trabajado muy bien allí", lo que ha permitido una "considerable" retirada de medios.