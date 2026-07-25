El incendio de Retuerta del Bullaque desciende a Nivel 0 y se levanta el confinamiento de Marjaliza (Toledo)

Incendio en Retuerta del Bullaque - JCCM

CIUDAD REAL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) desciende a Nivel 0, según han informado desde el Infocam en sus redes sociales.

Además, se ha levantado el confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo).

Un total de 26 medios y 102 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Han llegado a participar en el incendio hasta 99 medios y 427 personas.