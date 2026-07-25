Los incendios de Madrid y Ávila provocan una importante presencia de humo en gran parte de la provincia de Toledo

El cielo y el sol cubiertos de humo en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y asiste a la reunión del Comité Estatal - A. Pérez Meca - Europa Press

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación de los incendios forestales de la Sierra Oeste de Madrid y Burgohondo (Ávila) está provocando una importante presencia de humo en gran parte de la provincia de Toledo.

Desde el Infocam se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre si se percibe olor a humo o una reducción de la calidad del aire. Además, se aconseja mantener puertas y ventanas cerradas si el humo es intenso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.