Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en C-LM podrán optar a ayudas en diciembre por valor de 2 millones

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de entregar los Premios Columela en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha sacará durante el próximo mes de diciembre dos convocatorias vinculadas a las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y a las denominaciones de origen, por valor de dos millones de euros.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de entregar los Premios Columela.

Con estas ayudas se apoyarán todos los certámenes de catas, de eventos, de publicidad, que puedan hacer las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a lo que la Consejería destinará 1,5 millones de euros.

"Esto servirá para hacer esos eventos y poner de manifiesto los grandes productos que tenemos en nuestra región", ha remarcado el consejero.

Otro medio millón de euros se destinará a fomentar la participación en esas figuras de calidad. En concreto, se destinará a agricultores cuyos productos no están todavía incluidos dentro del sello de las denominaciones de origen o IGP y "quieran dar ese paso".

Para ello se necesitan unas certificaciones, y para ello el Gobierno regional les subvencionará el 70% de los costes de certificación durante los cinco primeros años.

En cuanto a las denominaciones de origen, los ejemplos "más contundentes son la Denominación de Origen Vino de La Mancha y Denominación de Origen Queso Manchego", ha mencionado Martínez Lizán.