Infraestructuras del Agua colabora con ayuntamientos ante el episodio de turbidez de agua del sistema Picadas-Almoguera. - JCCM

TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (Iaclm) está actuando de manera coordinada con los ayuntamientos para garantizar el suministro y la calidad del agua en el sistema de abastecimiento Picadas-Almoguera, tras registrarse un episodio de turbidez provocado por una avería en la red.

Así lo ha asegurado el director-gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, durante la visita que ha realizado este jueves junto a los responsables técnicos a Casarrubios del Monte, donde ha acompañado a su alcalde, Jesús Mayoral.

Sobrino ha explicado que la avería se ha producido en un tramo de la conducción principal ubicado en el término municipal de Casarrubios del Monte, "lo que ha ocasionado la movilización de sedimentos y un incremento de la turbidez del agua, especialmente en el ramal que conecta este municipio con la ciudad de Toledo".

Ante esta situación, según ha indicado, la entidad ha aplicado criterios de anticipación y precaución, adoptando diversas medidas; por lo que "se ha procedido al aislamiento de los depósitos municipales más susceptibles de verse afectados, aprovechando su capacidad de regulación para mantener el suministro de agua".

De forma paralela, se han llevado a cabo trabajos de limpieza en los ramales de distribución con el objetivo de asegurar la calidad del agua antes de su puesta en servicio. Asimismo, se han implementado medidas adicionales en municipios como Casarrubios del Monte o Palomeque, donde se ha procedido al suministro de garrafas de agua potable, ha informado la Junta en un comunicado.

El director-gerente de Iaclm ha subrayado que "desde el primer momento hemos actuado con rapidez, responsabilidad y coordinación con los ayuntamientos, para garantizar tanto la cantidad como la calidad del agua a la ciudadanía".

Ha destacado también que "la activación de protocolos de seguimiento de la turbidez en distintos puntos de la red nos permite adaptar las medidas en tiempo real, en función de la evolución de la incidencia".

En este sentido, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un sistema de control continuo de la calidad del agua, coordinando las actuaciones necesarias en cada punto de la red.

El episodio de turbidez, que ha afectado en mayor medida al municipio de Casarrubios del Monte, se encuentra actualmente controlado. La entidad continúa trabajando en colaboración con los ayuntamientos que son usuarios del sistema de Picadas-Almoguera para minimizar sus efectos y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

"Seguimos monitorizando la situación y mantendremos todas las medidas necesarias hasta asegurar que el servicio se presta con plenas garantías", ha concluido el director-gerente.