Iniciada una inspección ante las constantes averías de los camiones de recogida de basura de Talavera

El concejal de Limpieza Viaria de Talavera, Benedicto García. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) - El concejal de Limpieza Viaria de Talavera de la Reina, Benedicto García, ha avanzado que el Ayuntamiento ha iniciado una inspección debido a las "contantes averías" de los camiones de recogida de carga lateral del Ayuntamiento.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa donde ha indicado que durante este fin de semana los servicios de limpieza "han trabajado a destajo" para solventar los problemas de recogida de basura ocasionados por diversas averías de camiones, y finalmente ha quedado recogido todo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este fin de semana el personal destinado a la recogida de basura ha desempeñado su labor con cuatro camiones, y en lo que respecta a la recogida de cartón y envases se ha trabajado incluso el viernes tarde, el sábado por la mañana y por la tarde "aunque el fin de semana se han vuelto a estropear tres camiones de carga lateral, con lo que en este momento disponemos de un camión de carga lateral".

En Servios Generales se trabaja a contrarreloj para subsanar la incidencia y se está valorando para ver el alcance de la misma.

Estas averías se suman a las de la semana pasada de cuatro camiones de carga lateral y un quinto camión que se alquiló que "según nos lo entregaron se pinchó una rueda por lo que sólo no pudo trabajar escasas horas".

"Lo que sí hicimos fue reforzar la recogida de los residuos que quedaban fuera de de los contenedores de carga lateral, así como de los cartones y envases con personal de preZero, personal de limpieza viaria y el propio personal de recogida de residuos de Ayuntamiento".

Por eso, "estamos sopesando junto con los servicios técnicos llevar a cabo un informe para averiguar por qué se dan estas averías tan constantes". Además "vamos a intentar reforzar la flota de camiones de carga lateral hasta que nos entreguen los nuevos, (fruto del nuevo contrato del limpieza que en la actualidad se están matriculando y que llegarán en el mes de mayo), con el alquiler de nuevos vehículos, e incluso intentaremos hablar con otra empresa para ver si nos pueden suministrar más camiones".

El concejal ha explicado que en este año con cargo a los presupuestos de 2025 se han adquirido dos camiones nuevos de carga lateral y para en el presupuesto de 2026 aparecen 800.000 euros para la adquisición de más camiones de carga lateral y de carga trasera.

DISCULPAS

Benedicto García ha pedido disculpas a los talaveranos por las molestias ocasionadas y ha reiterado que la recogida de residuos "es fundamental y prioritaria" para este equipo de Gobierno dado que incide en el bienestar de todos los vecinos de la ciudad.

Por otra parte ha recordado que el actual equipo de Gobierno ha realizado " la mayor inversión que jamás se ha hecho en este Ayuntamiento" tanto en limpieza viaria como en recogida de residuos, con un contrato de 64,5 millones de euros y que tendrá una validez de 10 años.