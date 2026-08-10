El Instituto Municipal de Deportes de Albacete ofertará hasta 20.000 plazas a través del Programa Deportivo de Invierno

ALBACETE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la aprobación del Programa Deportivo de Invierno para la Temporada 2026/2027 por parte de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes (IMD). El número de plazas previstas oscila entre las 15.000 y las 20.000 distribuidas en las modalidades de natación infantil, bebés y adultos; pilates y Gap; gimnasia de mantenimiento; aquagym; tenis y pádel.

Además, fruto del convenio suscrito con la Asociación Deportiva Metasport, se seguirá informando desde el área de deporte inclusivo del IMD a las personas con discapacidad de la oferta de diferentes actividades deportivas de las que disponen en Albacete tales como natación inclusiva y adaptada, atletismo inclusivo, centros de actividad física adaptada y senderismo.

Según informa el Consistorio, el proyecto deportivo 2026/2027 se distribuye en cuatro turnos de duración bimestral, de dos o más días a la semana y dos cursos de duración cuatrimestral para los cursos de un día a la semana.

Villaescusa ha detallado que los cursos comenzarán el 23 de septiembre de este año y finalizarán el 11 junio de 2027, en varios turnos. El 1, ser del 23 de septiembre- 22 de noviembre: el segundo, de 23 de noviembre al 5 de febrero 2027; el Turno 3, del 6 febrero - 11 abril, y el último, del 12 de abril al 11 de junio.

Para los cursos de duración cuatrimestral, el primer turno será del 25 de septiembre 2026 al 5 de febrero 2027 y el segundo del 12 de febrero al 11 de junio 2027.

Las 20.000 plazas previstas serán distribuidas por turnos de unas 4.000 plazas para los turnos 1 y 2 y 5000 plazas para los turnos 3 y 4.

Al igual que en la temporada pasada, se optimizará el proceso de inscripción para asegurar la máxima accesibilidad y evitar cualquier inconveniente, a través de dos periodos de inscripción diferenciados: el primer periodo será a finales de agosto o principios de septiembre, para los turnos 1 y 2, y el segundo en diciembre o enero, para los turnos 3 y 4.

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES OFERTARÁN 3.000 PLAZAS

En cuanto a las Escuelas Deportivas Municipales, el concejal ha puesto en valor las 3.000 plazas que se ofertarán durante el curso escolar fruto de los acuerdos de colaboración suscritos con clubes y entidades deportivas para que fomentar la práctica deportiva entre los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 16 años.

Durante el curso pasado, fueron 18 las especialidades deportivas ofertadas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, esgrima, fútbol sala, gimnasia rítmica, hockey, natación tecnificación, natación sincronizada, patinaje, patinaje artístico, rugby, salvamento acuático, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo. Estos grupos comenzarán a funcionar en la primera quincena de octubre, facilitándose durante la primera quincena de septiembre la información sobre precios, inscripciones, clubes, instalaciones, horarios y edades.

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