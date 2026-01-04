Intoxicadas ocho personas, tres de ellas menores, por la mala combustión de una caldera en Almansa

Archivo - Hospital del Almansa - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

ALBACETE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas, tres de ellas menores, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono a causa de la mala combustión de la caldera de una vivienda situada en la calle Buen Suceso de la localidad albaceteña de Almansa.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registro sobre las 3.30 horas de este domingo.

Los afectados son cuatro hombres, de 41, 37, 10 y 4 años de edad, y otras cuatro mujeres, de 36, 30, 25 y 13.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, bomberos del Parque de Almansa, dos ambulancias y una UVI, que trasladaron a todos los afectados al hospital del municipio.